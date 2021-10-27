СК требует заочно арестовать подозреваемого в убийстве семьи экс-банкира Яхонтова в Москве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Следствие требует заочного ареста Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи на Мосфильмовской улице в столице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что сам Скрипкин задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.

В Кунцевском суде Москвы ТАСС сообщили, что туда поступило ходатайство СК о заочном аресте Скрипкина. "Следствие просит избрать заочный арест Скрипкину, подозреваемому по п. "а" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц"), а также по пункту "в" той же статьи ("Убийство малолетнего")", - сказали в суде.

Тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московского филиала "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Источник в правоохранительных органах сообщал, что рассматриваются несколько версий убийства, в том числе финансовая.

Ранее Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство. В марте 2019 года Тверской суд Москвы признал его и еще троих бывших топ-менеджеров ОАО "Смоленский банк" виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Яхонтову было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров свыше 8,4 млрд рублей.