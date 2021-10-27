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Силовики провели обыски у сторонников схимонаха Сергия по делу об экстремизме

Следственные действия проходили в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Екатеринбурге у сторонников отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), оказывавших ему содействие в экстремистской деятельности. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Обыски проведены у сторонников Романова, оказывавших ему содействие в экстремистской деятельности", - сказал собеседник агентства, уточнив, что следственные действия проходили в Екатеринбурге по несколькими адресам.

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