Силовики провели обыски у сторонников схимонаха Сергия по делу об экстремизме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Екатеринбурге у сторонников отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), оказывавших ему содействие в экстремистской деятельности. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Обыски проведены у сторонников Романова, оказывавших ему содействие в экстремистской деятельности", - сказал собеседник агентства, уточнив, что следственные действия проходили в Екатеринбурге по несколькими адресам.