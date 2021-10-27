Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Кулакова по делу об убийстве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Присяжные оправдали бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по уголовному делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Артем Сарбашев.

"[Кулаков] оправдан", - сказал адвокат.

По его словам, перед присяжными стояли четыре вопроса: было ли убийство, если было, то совершил ли его Кулаков, виновен ли Кулаков и заслуживает ли он снисхождения. На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, а на последующие два - отрицательно, соответственно вопрос о снисхождении был снят. "15 ноября в Подольском городском суде будет обсуждение последствий вердикта и будет вынесен оправдательный приговор", - добавил адвокат.

Кулаков был задержан 31 мая прошлого года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Кулаков вину не признал. Он заявлял, что в момент убийства находился дома в кругу семьи. Экс-чиновник находится под арестом.