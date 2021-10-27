Ассистент режиссера фильма Rust не проверил, какие патроны были заряжены в револьвер

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Ассистент режиссера Дэвид Холс, который был ответственным за безопасность при работе с оружием на съемках вестерна Rust ("Ржавчина"), признался, что при проверке перед репетицией, в ходе которой Алек Болдуин случайным выстрелом убил оператора Галину Хатчинс, не проверил, какие именно патроны были заряжены в револьвер. Об этом свидетельствует поступивший в среду в распоряжение ТАСС документ от офиса шерифа Санта-Фе с показаниями Холса на допросе.

В ходе съемок по устоявшейся процедуре техник по оружию Ханна Гутьерес-Рид, как правило, показывала ему барабан с патронами на проверку, после чего он передавал оружие Болдуину. "Дэвид заявил, что, когда Ханна показала ему оружие перед возобновлением репетиции, он смог вспомнить, что видел три патрона. Он сказал, что должен был проверить их все, но этого не сделал", - указывается в документе.

При этом, согласно воспоминаниям Холса, после смертельного выстрела он открыл револьвер и увидел "четыре холостых патрона с дыркой сбоку и один без дырки".

Несчастный случай произошел 21 октября в Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" с участием Болдуина, который также выступает одним из продюсеров. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили оператор Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы, съемки фильма были временно приостановлены.