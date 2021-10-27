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На металлургическом заводе в Мексике произошел пожар

По меньшей мере 11 рабочих пострадали

МЕХИКО, 27 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 рабочих пострадали в результате пожара на металлургическом заводе компании Altos Hornos de Mexico в городе Монклова в штате Коауила на севере Мексики. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении компании.

Пожар произошел вследствие утечки масла во время ремонта двигателя прокатного стана. "Пострадали 11 рабочих <...>, они получили ожоги разной степени тяжести", - указывается в тексте. Представители компании приступили к выяснению обстоятельств аварии.

Оборудование получило незначительный ущерб, завод возобновит работу в полном объеме в ближайшее время.

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