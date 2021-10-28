Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Японии

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в четверг в центральной части Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в префектуре Ибараки, а очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после землетрясения предупреждение было снято. Подземные толчки ощущались в центральной части страны, включая префектуры Токио, Тиба и Ибараки.