Спасатели эвакуировали из горного района в Бурятии альпиниста в предкоматозном состоянии

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Иркутские спасатели эвакуировали с горной реки Кынгарга Республики Бурятия инструктора, который во время сопровождения альпинистских сборов резко почувствовал себя плохо. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО).

"У одного из инструкторов, сопровождающих альпинистские сборы, ухудшилось состояние. Информация поступила накануне вечером, сегодня утром для эвакуации пострадавшего вертолет МЧС России вылетел из Иркутска, группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда и врач. <…> Врачу БПСО пострадавший был передан в предкоматозном гипергликемическом состоянии", - говорится в сообщении.

Спортсмену, жителю Иркутска 1981 года рождения, на месте помощь оказывали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.