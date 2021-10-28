В Иркутской области задержали похитителей трех руководителей частной компании

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в городе Бодайбо Иркутской области задержали двух жителей, которые обвиняются в похищении руководителей частного предприятия. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По версии следствия, в августе несколько мужчин, входящих в криминальные структуры в городе Бодайбо и Бодайбинском районе, двигаясь не менее чем на пяти автомобилях, заблокировали на автодороге автомобиль Lexus LX570. Применяя насилие, злоумышленники совершили похищение генерального директора, одного из учредителей и начальника службы безопасности предприятия по предоставлению в аренду спецтехники для добычи золота. <…> В октябре в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий следователями СК при взаимодействии сотрудников УФСБ подозреваемые были задержаны", - говорится в сообщении.

Похитители удерживали мужчин на производственной базе не менее трех часов. Применяли к ним физическую силу, угрожали убийством и требовали передать им доли в уставном капитале компании, а также права на имущество. После того, как один из потерпевших согласился на требования похитителей, мужчин отпустили.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в", "г", "ж", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, из корыстных побуждений"), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, под угрозой применения насилия").