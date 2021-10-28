В Приамурье возбудили дело по факту избиения беременного волонтера переписи

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 октября. /ТАСС/. Прокуратура Шимановского района Амурской области признала законным возбуждение уголовного дела по факту нанесения побоев беременной женщине, которая является волонтером Всероссийской переписи населения. Ход расследования уголовного дела взят на контроль, сообщается в четверг на сайте прокуратуры Амурской области.

"Прокуратура Шимановского района признала законным возбуждение уголовного дела по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Побои"). Установлено, что нетрезвые жители одной из квартир многоквартирного дома напали на беременную переписчицу, которая делала обход по квартирам. Нетрезвые хозяева квартиры хватали женщину за одежду, толкали в стену, пытались спустить с лестницы, в результате чего причинили ей побои", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нападение произошло 24 октября, в этот же был было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Максимальное наказание по статье "Побои" - лишение свободы на срок до двух лет.

Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах России 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах - до 20 декабря. В 2021 году перепись впервые проходит в цифровом формате: к традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.