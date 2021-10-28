В СК назвали возможные причины падения крана на стройке в Хабаровске

ТАСС, 28 октября. Причинами падения крана на стройке детской больницы в Хабаровске, в результате чего один рабочий погиб, могли стать техническая неисправность оборудования или нарушение правил его эксплуатации. Об этом сообщается в четверг на сайте территориального управления Следственного комитета.

"Следствием рассматриваются и отрабатываются все возможные версии случившегося, среди которых возможные технические неисправности крана или нарушение правил его эксплуатации", говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ") продолжается. Сформирована следственная группа, завершен осмотр места происшествия. По делу проведены обыски и выемки, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

Вечером 26 октября на фасад строящейся поликлиники упал башенный кран. Погиб работник подрядной организации. Крановщик выпал из кабины и получил травмы, с которыми он был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.