В Астрахани погибли два человека в результате пожара в жилом доме

АСТРАХАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Двое погибли и один пострадал в результате пожара в многоквартирном доме в Астрахани. Пожар уже ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 00:31 по местному времени в оперативно-дежурную смену Главного управления поступило сообщение о загорании кровли и внутренней отделки двухэтажного жилого дома по адресу: Трусовский район, ул. Л. Толстого, 16. На месте происшествия погибла женщина, в медучреждении умер мужчина. Один пострадавший доставлен в Кировскую больницу", - сказали в пресс-службе.

В 02:15 по местному времени пожар был ликвидирован, его площадь составила 96 кв. м.