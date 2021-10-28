Суд в Новосибирске вынес приговор вербовщикам террористов, собравшим 860 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 13 и 14 годам лишения свободы двоих граждан республики из ближнего зарубежья, которые занимались вербовкой жителей Новосибирской области в запрещенную в РФ террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад", а также собирали и переводили деньги террористам, говорится в сообщении УФСБ по Новосибирской области.

"В октябре 1-м Восточным окружным военным судом Сиддиков Ф. У. и Эгамбердиев И. У. признаны виновными в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно", - говорится в сообщении.

Они занимались вербовкой жителей Новосибирской области для участия в деятельности международной террористической организации, финансированием терроризма. Осужденные также намеревались выехать в Сирию для участия в террористической деятельности. Кроме того, они собрали и перевели террористам за рубеж более 860 млн рублей.