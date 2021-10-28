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В Череповце пострадали три человека в результате выброса аммиака на фосфорном предприятии

По информации экстренных служб, утечку аммиака на производстве уже ликвидировали, она была незначительной

ВОЛОГДА, 28 октября. /ТАСС/. Три сотрудника предприятия в Череповце пострадали в результате выброса аммиака, произошедшего на производстве, сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области.

"Сегодня в 08:00 мск от сотрудников ЕДДС поступила информация, что на одном из предприятий Череповца произошел выброс газообразного аммиака. Пострадали три сотрудника предприятия. На место происшествия выехали сотрудники МЧС России, МБУ "Спас", Роспотребнадзора и скорой медицинской помощи. Подробности случившегося устанавливаются", - говорится в сообщении.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что утечка аммиака на фосфорном предприятии была незначительной и уже ликвидирована. 

"Утечка была из клапана избыточного давления, незначительная. Она ликвидирована", - сказал источник. Угрозы жилым домам нет.

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РоссияВологодская область
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