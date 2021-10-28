В Сумах застрелили представителя "Правого сектора"

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Неизвестный застрелил в Сумах (северо-восток Украины) представителя организации "Правый сектор" (признана экстремистской и запрещена в РФ) Александра Иванину. Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook.

"Убит сумчанин, член "Правого сектора" Александр Иванина. Его нагло убили у подъезда его дома из огнестрельного оружия", - отметил Живицкий.

Украинское издание "Общественное" сообщило, что около 21:00 в среду Иванина подъехал с женой на автомобиле к дому, где они проживали, и вышел из машины. После этого в него несколько раз выстрелил мужчина, который находился неподалеку. От полученных ранений представитель организации умер на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, заведено уголовное дело.