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Убийцу начальника УФСИН в Забайкалье приговорили к 18 годам в колонии строгого режима

Также мужчину обязали выплатить по 2 млн рублей родственникам потерпевших

ЧИТА, 28 октября. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд в четверг приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима 62-летнего сторожа Николая Макарова, который застрелил из ружья начальника УФСИН по Забайкалью Евгения Шихова и его знакомого. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Егор Марков.

"Приговором суда Макарову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить по 2 млн рублей родственникам потерпевших", - сказал Марков.

Согласно материалам дела, пьяный 62-летний сторож 24 апреля 2021 года без причины выстрелил из гладкоствольного ружья в мужчин, сидевших в охотничьем домике. Начальник УФСИН умер на месте, второй мужчина - по пути в больницу. Также обвиняемый угрожал убийством еще одному мужчине, находившемуся на территории охотничьего хозяйства.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Макарова дееспособным.

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РоссияЗабайкальский край
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