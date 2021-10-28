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Наркодилеров с 270 кг конопли задержали в Приамурье

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух мужчин, собиравших дикорастущую коноплю, у них изъято 270 кг высушенной марихуаны, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что в окрестностях села Ясная Поляна Амурской области двое жителей города Хабаровска заготовили несколько сотен килограммов дикорастущей конопли. Собранное наркосырье они хранили в заброшенном сарае. При его осмотре обнаружено и изъято почти 270 килограммов сухой растительной массы", - сказала Волк.

По предварительным данным, такого объема хватило бы на 8 тыс. разовых доз. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере"). Обоих подозреваемых заключили под стражу.

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