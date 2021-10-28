Главу службы по тарифам в Северной Осетии задержали по подозрению в превышении полномочий

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 октября. /ТАСС/. Руководитель региональной службы по тарифам в Северной Осетии, подозреваемый в превышении должностных полномочий, задержан. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

"Следственным управлением СК России по Республике Северная Осетия в отношении 47-летнего руководителя региональной службы по тарифам Северной Осетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), - говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 декабря 2019 года на заседании правления региональной службы были утверждены индивидуальные тарифы на передачу электрической энергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на территории республики на 2020 год. В период с 25 по 28 декабря 2019 года подозреваемый в целях создания тарифного профицита в пользу аффилированных ему сетевых организаций умышленно внес изменения в установленные тарифы, причинив тем самым имущественный ущерб гарантирующему поставщику электроэнергии в лице филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" - на сумму более 46 млн рублей.

Как отмечается, в результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий противоправная деятельность подозреваемого пресечена и он был задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.