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Под Мурманском ликвидировали сторонника ИГ, готовившего теракты на военных объектах

Злоумышленника попытались задержать в момент извлечения им самодельного взрывного устройства из заранее оборудованного тайника, но он оказал вооруженное сопротивление
© ЦОС ФСБ/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. ФСБ ликвидировала в Мурманской области вооруженного сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракты на военных объектах. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"Федеральной службой безопасности на территории Мурманской области пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) "Исламское государство", местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона", - сообщили в ЦОС.

Его попытались задержать в момент извлечения им самодельного взрывного устройства из заранее оборудованного на окраине Кандалакши тайника. "Он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями был уничтожен. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет", - сообщили в ФСБ.

При обысках по адресам проживания и временного пребывания террориста и осмотра места происшествия обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи. "Это подтверждает намерения нейтрализованного террориста по совершению террористических актов", - заключили в ФСБ.

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