Прокуратура утвердила обвинение трем мужчинам, пристававшим к девушке в метро Москвы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Суд в Москве рассмотрит уголовное дело о хулиганстве в отношении трех граждан, пристававших к девушке в метро и толкавших вступившихся за нее пассажиров, сообщается в четверг в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех мужчин в возрасте 27, 30 и 36 лет, обвиняемых по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц на транспорте общего пользования"). В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Вечером 12 октября в вагоне электропоезда московского метро мужчины стали приставать к девушке, за нее заступились другие пассажиры. В ходе начавшегося конфликта обвиняемые толкали и хватали пассажиров, угрожали им, матерились, проявляя неуважение к окружающим людям. Все трое сейчас содержатся в СИЗО. Исходя из распространенного видео инцидента, нарушители, вероятно, прибыли из южных регионов России или Средней Азии.