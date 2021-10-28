Суд продлил арест помощника экс-схимонаха Сергия по делу о возбуждении ненависти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Арест Всеволода Могучева, помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), продлен до 20 января 2022 года, сообщил ТАСС его адвокат Михаил Толмачев в четверг.

В сентябре Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Могучева по делу о возбуждении ненависти. "Арест продлили до 20 января [2022 года]", - сказал он.

Могучев был задержан 1 сентября 2021 года по подозрению в преступлении по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой"). Источник ТАСС сообщал, что причиной возбуждения уголовного дела стали видеоролики с участием отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия, речь которого содержит высказывания, возбуждающие ненависть в отношении евреев, иудеев и католиков. Могучев отвечал за связи захваченного Романовым и его сторонниками Среднеуральского женского монастыря с общественностью и публикацию на YouTube-канале и в соцсетях проповедей Романова.

В среду, по данным источника ТАСС, силовики провели обыски в Екатеринбурге у сторонников Романова по делу об экстремизме.