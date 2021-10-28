Суд вынес приговор виновнику ДТП в Екатеринбурге, где погибли трое взрослых и ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд назначил наказание в виде трех лет в колонии-поселении виновнику ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), в результате которого 10 мая погибли трое взрослых и семилетний ребенок. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее ТАСС сообщал, что четыре человека, в том числе семилетний ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля и фургона на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Илье Мальцеву (водителю Lada-211340) наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, водитель Lada признан виновным в ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). По данным прокуратуры, в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего при выезде на ЕКАД был невнимателен и не уступил дорогу фургону. В результате столкновения погибли все пассажиры автомобиля, среди которых находились жена и дочь обвиняемого.