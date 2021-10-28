Сотрудники ФСБ провели оперативно-разыскные мероприятия в одном из зданий мэрии Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ провели в четверг оперативно-разыскные мероприятия в здании управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В здании управления строительства и дорожного хозяйства администрации города сотрудниками ФСБ проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники управления оказывают содействие представителям правоохранительных органов", - сказано в распространенном сообщении без уточнения, какие именно мероприятия проводились.

Комментарием правоохранительных органов о поводе для проведения оперативно-разыскных мероприятий, проводимых проверках или возбужденных уголовных делах, касающихся управления, ТАСС пока не располагает.