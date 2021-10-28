На Кубани прокуратура проводит проверку из-за издевательств школьников над второклассником

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодарском крае проводит проверку в школе №41 в станице Варениковской, где в отношении ученика младших классов совершены действия сексуального характера старшеклассниками, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. В следственном управлении СК РФ по краю ТАСС добавили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В четверг в Telegram-каналах появились сведения о якобы совершении учащимися действий сексуального характера в отношении ученика второго класса школы №41 в станице Варениковской. Авторы сообщают, что ученики снимали происходящее на телефон, а о произошедшем узнала тетя мальчика.

"Проводится проверка как в отношении руководства школы, так и в отношении психолога школы, а также в целом проверяется, как выстроен учебный процесс в школе", - сообщили в прокуратуре края.

Источник в экстренных службах региона добавил ТАСС, что участники событий не достигли возраста наступления уголовной ответственности, на данный момент решается вопрос о помещении подростка-зачинщика в специализированное учреждение временного содержания, а пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

"Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В школе №41 станицы Варениковская ТАСС отказали в предоставлении комментария по ситуации. Также в комментарии ТАСС отказала уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева. "Пока мы ничего не комментируем, потому что там идут следственные действия", - заявила Ковалева. Запрошен комментарий администрации Крымского района.