Подозреваемого в распространении видео пыток в саратовской ОТБ-1 заочно арестовали

САРАТОВ, 28 октября. /ТАСС/. Суд заочно арестовал Сергея Савельева, подозреваемого в распространении видеозаписей пыток в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1), на два месяца, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова.

"Было вынесено постановление об избрании меры пресечения Савельеву в виде заключения под стражу на срок два месяца на момент его фактического задержания", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении Савельева возбуждено дело по статье 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").

Ранее портал gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео, переданные проекту Савельевым. Сам программист заявлял ранее в многочисленных интервью, что профильного образования у него не было, однако он учился сам и его взяли в колонии на работу, связанную с электронным документооборотом и видеозаписями, таким образом он получил доступ к видеоархивам.

23 октября МВД России объявило Савельева в федеральный розыск.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала проявлением смелости действия Савельева.