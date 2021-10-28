Обвиняемый по делу о ритуальном убийстве подростка под Рязанью причастен к хищению оружия

ТАСС, 28 октября. Мужчина, обвиняемый в ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области, причастен к хищению оружия. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

"Ранее судимый за кражу 52-летний житель Рязанского района, а ныне обвиняемый в убийстве 15-летнего подростка, также причастен к хищению из квартиры 53-летнего рязанца охотничьего карабина "Тигр", гладкоствольного ружья и более 90 патронов к ним", - сказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что похищенный арсенал был спрятан в специальных тайниках, сделанных в окрестности двух населенных пунктов в Рязанском районе. Также в тайниках незаконно хранились мелкокалиберная пневматическая винтовка, переделанная под боевую, и более 150 патронов к ней. "Сотрудники полиции подозревают, что винтовка и мелкокалиберные патроны принадлежат 52-летнему обвиняемому в убийстве. Оружие и боеприпасы изъяты", - добавили в главке.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража") и по ч. 1 ст. 226 УК РФ ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств").

9 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 15-летнего подростка в Рязанском районе, управление СК РФ по Рязанской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Вечером 13 октября в ходе следственных действий в лесу около деревни Земенки Рязанского района было обнаружено тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти. 14 октября СК сообщил о задержании бывшего отчима подростка и мастера спорта по ачери-биатлону, жительницы Московской области. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера.