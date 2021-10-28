В ДТП в Ростовской области пострадали четыре человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, водитель одного из которых уснул за рулем, произошло в четверг на автодороге Ростов-на-Дону - Ставрополь. Травмы получили оба водителя и две 17-летние пассажирки, сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла около 04:40 мск в четверг на 53-м километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-21093" уснул за рулем и выехал на правую обочину. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем "ВАЗ-21103".

"В результате ДТП пострадали оба водителя, а также две 17-летние пассажирки автомобиля "ВАЗ-21103", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, добавили в отделе пропаганды.