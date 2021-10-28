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Три человека погибли в ДТП в центре Тулы

Еще двое пострадали

ТАСС, 28 октября. Три человека погибли, двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в центре Тулы. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Тульской области.

"По предварительным данным, на улице Октябрьской в ночное время произошло столкновение автомобиля Renault Logan и стоящего автомобиля ЗАЗ "Шанс". В результате ДТП погибли 44-летний водитель Renault, 19-летняя пассажирка ЗАЗ и женщина, находившаяся в салоне Renault. Ее личность устанавливается. Кроме того, различные повреждения получили водитель и другая пассажирка ЗАЗ" - сообщили в полиции.

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