Сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева занесли в базу розыска МВД РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Фамилия осужденного за бандитизм Магомеда Алханова, проходящего лечение в психиатрической больнице Астрахани и сбежавшего во вторник из-под стражи, появилась в базе розыска МВД России.

"Алханов Магомед Хасанович, 24.10.1982 года рождения, разыскивается по статье УК", - говорится в базе. Другие детали не уточняются.

Накануне пресс-служба УФСИН России по Астраханской области сообщила, что Алханов объявлен в федеральный розыск.

Во вторник Алханов, проходящий лечение в психиатрической больнице Астрахани, сбежал из-под стражи. Имя, а также дата рождения сбежавшего совпадают с данными члена банды Басаева Магомеда Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

В СК ранее сообщали, что в середине июня силовики задержали члена банды Шамиля Басаева, уроженца Чеченской Республики Магомеда Алханова, участвовавшего в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствием планировало предъявить ему обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни объединенная вооруженная банда под общим руководством Басаева и Хаттаба совершила вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.