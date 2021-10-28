В ХМАО эвакуировали школу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 октября. /ТАСС/. Почти 800 учащихся и более 30 сотрудников школы № 12 в Нижневартовске были эвакуированы в четверг, предположительно, по причине распыления в здании баллончика со слезоточивым газом. Школьников отправили домой, сообщили ТАСС в управлении по взаимодействию со СМИ администрации Нижневартовска.

"В 12:30 (10:30 мск) 28 октября в школе № 12 Нижневартовска у обучающихся появилась резь в глазах и першение в горле, о чем был проинформирован директор учреждения. Информация была направлена в службу 112, принято решение об эвакуации обучающихся с последующим направлением их домой. Эвакуировано 783 обучающихся и 34 сотрудника", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предположительно, на первом этаже был распылен баллончик со слезоточивым газом. "Проводится проветривание помещений, вторая смена переведена на обучение с применением дистанционных технологий. Проводится проверка с целью установления лиц, осуществивших распыление газа", - добавил он.