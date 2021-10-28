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В Бурятии возбудили семь уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19

О фактах привлечения к уголовной ответственности за изготовление фальшивых документов о прививках от коронавируса рассказали на заседании республиканского оперативного штаба

УЛАН-УДЭ, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии возбудили семь уголовных дел по фактам подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

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"28 октября на заседании республиканского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции сообщили о фактах привлечения к уголовной ответственности за изготовление поддельных сертификатов прививки от COVID-19. По выявленным нарушениям законодательства Российской Федерации возбуждено семь уголовных дел", - отметили в пресс-службе.

В Бурятии по системе QR-кодов работают учреждения культуры и кинотеатры. Обязательная вакцинация и наличие сертификата были введены ранее для работников заведений общепита, государственных и муниципальных служащих, врачей, работников сферы образования.

В период с 30 октября по 7 ноября сертификаты о вакцинации или о перенесенной болезни, справки о медотводе будут требовать при посещении всех общественных заведений в Бурятии.

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РоссияБурятияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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