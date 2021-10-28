В Петербурге столкнулись два трамвая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Санкт-Петербурге возросло до 16 человек. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В 09:48 поступило сообщение о том, что у дома №47 на Бухарестской улице произошло столкновение двух трамваев, двигавшихся в попутном направлении. С места ДТП в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек",- говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщала о 13 пострадавших. По факту ДТП проводится проверка.

В новость внесены изменения (11:48 мск) - уточнена информация о количестве пострадавших.