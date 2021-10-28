СК Белоруссии изучает обстоятельства гибели подозреваемого в убийстве семьи в России

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии проверяет обстоятельства гибели в изоляторе временного содержания в Витебске 55-летнего подозреваемого в убийстве семьи в Москве. Об этом сообщил в четверг отдел информации и общественных связей СК республики.

"Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство", - отметили в ведомстве.

Ранее в правоохранительных органах РФ сообщили, что Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи, покончил собой в изоляторе в Белоруссии. В среду Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина.

Тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московского филиала "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Источник в правоохранительных органах сообщал, что рассматриваются несколько версий убийства, в том числе финансовая.

Ранее Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство. В марте 2019 года Тверской суд Москвы признал его и еще троих бывших топ-менеджеров ОАО "Смоленский банк" виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Яхонтову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров свыше 8,4 млрд рублей.