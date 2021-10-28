Глава СК поручил доложить о проверке ДТП с участием депутата в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ростовской области доложить о проверке дорожного инцидента с участием пожилой женщины, сообщается на сайте ведомства.

Проверить обстоятельства ДТП, в котором жительница Ростова-на-Дону получила травмы в результате наезда автомобиля депутата Госдумы Виталия Кушнарева, попросил один из депутатов регионального заксобрания.

"В связи с опубликованным обращением депутата Законодательного собрания Ростовской области к руководству СК России с просьбой проверить дорожный инцидент, в результате которого пострадала пожилая женщина, Александр Иванович Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А. Г. доложить о проводимой по данному факту проверке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материал проверки поступил в следственные органы из органов полиции. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее действующий депутат Госдумы и бывший глава администрации Ростова-на-Дону Кушнарев, а также пресс-служба ростовского регионального отделения партии "Единая Россия" опровергли появившуюся в СМИ информацию об участии в ДТП, в результате которого пострадала пенсионерка.