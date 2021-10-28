Суд 29 ноября рассмотрит жалобы на приговор экс-полицейским, сфабриковавшим дело Голунова

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 29 ноября проверит законность приговора бывшим сотрудникам полиции, осужденным на сроки от пяти до 12 лет колонии за незаконное задержание и подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы потерпевшего.

"Апелляция на приговор бывшим сотрудникам УВД по ЗАО Москвы назначена на 29 ноября в 14:00 мск в Первом апелляционном суде общей юрисдикции", - сказал адвокат.

Ранее суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по восемь лет колонии, Денис Коновалов - пять лет. Также суд лишил бывших полицейских специальных званий и запретил им занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на сроки до пяти лет. Гражданский иск Голунова в размере 5 млн рублей суд удовлетворил полностью и распределил поровну между осужденными.