Лидера хакерской группы в Чите приговорили к семи годам за хищение денег со счетов россиян

ЧИТА, 28 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к семи годам колонии общего режима организатора хакерской группировки, которая занималась хищением денег с банковских счетов россиян через вредоносную программу на телефонах. Об этом в четверг сообщила пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.

"Установлено, что преступная группа состояла из лиц, проживающих на территории ряда субъектов РФ и стран ближнего зарубежья. Организатором группы являлся житель Читы, который впоследствии вовлек в противоправную деятельность близкого знакомого из Забайкалья. Лидер группы и один из ее участников признаны виновными в совершении преступлений, суд приговорил их к семи и девяти годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, участники группы обманом убеждали жителей устанавливать созданное ими "обновление" официальных банковских приложений и таким способом получали доступ к управлению устройствами. Затем деньги со счетов потерпевших переводили на ранее открытые счета микрофинансовых организаций. Сейчас правоохранительные органы устанавливают общее число участников группировки, а также сумму ущерба.

"Основной причиной возможности противоправных манипуляций злоумышленников с устройствами граждан послужило игнорирование элементарных правил обращения с информацией о банковских картах, а также пользования мобильными устройствами. Так, устанавливаемое приложение загружалось из неизвестного источника, а не из официального магазина программных продуктов", - подчеркнули в УФСБ.