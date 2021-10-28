СК завершил расследование дела в отношении экс-главы "Открытой России"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, обвиняемого в руководстве нежелательной в РФ иностранной неправительственной организацией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Пивоварова, обвиняемого в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ (ст. 284.1 УК РФ), - сообщили в СК. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу".

По данным следствия, с декабря 2019 года по май 2021 года Пивоваров руководил нежелательной организацией и неоднократно размещал в открытом доступе агитационные сведения в ее поддержку. При этом фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации.

По словам адвоката Пивоварова Сергея Бадамшина, ему вменяют руководство деятельностью нежелательной организации в виде размещения 30 постов на его публичной странице в Facebook.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар для проведения следственных действий, позже ему было предъявлено обвинение, он был помещен под стражу. "Открытая Россия" ранее заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.