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Бывшего замминистра управления лесами Хабаровского края обвиняют в превышении полномочий

Как считают следователи, экс-чиновник в 2020 году закупил пять внедорожников по завышенным ценам, нанеся бюджету края ущерб на 10 млн рублей

ТАСС, 28 октября. Бывший заместитель начальника управления лесами правительства Хабаровского края обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он приобрел пять внедорожников по завышенным ценам, что нанесло региональному бюджету ущерб в размере 10 млн рублей.

"Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника управления лесами правительства Хабаровского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, в 2020 году по распоряжению обвиняемого контрактной службой управления лесами организована закупка и приобретены пять внедорожников по завышенной стоимости. Цена за единицу техники превысила 6 млн рублей, тогда как ранее управлением закуплены аналогичные внедорожники у другого поставщика по цене 3,9 млн рублей", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. После вручения ему копии обвинительного заключения дело будет направлено в суд.

За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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