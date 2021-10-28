Апелляционный суд признал законным продление ареста экс-сенатору Арашукову и его отцу

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и другим фигурантам его дела. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Постанюк.

"Апелляционный суд рассмотрел жалобы адвокатов Рауля и Рауфа Арашуковых и иных фигурантов дела на продление меры пресечения в виде содержания под стражей до января 2022 года. Все доводы адвокатов были отклонены, жалобы были отклонены тоже", - сказал он.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 (принуждение к даче показаний с применением насилия), ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Рауль Арашуков является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.