Роспотребнадзор оценил качество воздуха в Череповце, где произошел выброс аммиака

ВОЛОГДА, 28 октября. /ТАСС/. Качество атмосферного воздуха в Череповце по итогам замеров после выброса аммиака на территории АО "Апатит" соответствует гигиеническим нормативам, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Вологодской области.

"В связи с выбросом газообразного аммиака на фосфорном комплексе АО "Апатит" специалистами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Череповце проведены замеры атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки (п. Новые Углы, с. Нелазское, д. Панфилка, д. Патино) и на границе предприятия. По результатам лабораторных исследований качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.

По уточненным данным пресс-службы ПАО "Фосагро", в четверг в 07:12 мск, на локальном участке цеха по производству жидких комплексных удобрений АО "Апатит" в Череповце в результате внеплановой остановки оборудования сработала система защиты, из-за чего произошел кратковременный выход незначительного количества аммиака через противоаварийное отверстие. Пострадали три человека, находившиеся рядом и на месте ЧП, - работник цеха и два сотрудника подрядной организации - экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. По информации предприятия, выход аммиака локализован, его последствия оперативно устранены. Угрозы окружающей среде и здоровью работников завода и жителей Череповца нет, производство продолжает работу. Причины инцидента установит специальная комиссия, отметили в компании.

По информации департамента здравоохранения области, пострадавшие - женщина и двое мужчин - госпитализированы с химическими ожогами верхних дыхательных путей, находятся в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Следственный отдел СУ СК РФ по Череповцу и Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура по факту произошедшего проводят проверки.