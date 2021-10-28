Ребенок пострадал при пожаре в жилом доме старой постройки в Балашихе

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Одиннадцатилетний ребенок пострадал в результате пожара в жилом трехэтажном доме старой постройки в Балашихе. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В результате пожара пострадал один человек - ребенок 11 лет, у него отравление продуктами горения. В настоящее время он осмотрен службой скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Утром в четверг в трехэтажном жилом доме по Институтской улице, 24, произошел пожар на площади 50 кв. м. Пожарные эвакуировали восемь человек, из них один ребенок. В данный момент пожар потушен.

По данным из открытых источников, дом построен в 1937 году, в нем 12 квартир.