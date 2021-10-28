У пенсионера в Москве похитили 3,7 млн рублей и пытались его убить, включив газ в квартире

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Грабители, похитившие у 78-летнего пенсионера 3,7 млн рублей и перед уходом связавшие его, оставили включенными газовые конфорки, чтобы тот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"По требованию прокуратуры дополнительно допрошен потерпевший, который пояснил, что, покидая квартиру, соучастники включили газ на кухне, однако он освободился от скотча, почувствовал запах газа, проследовал на кухню и отключил его, что спасло ему жизнь", - говорится в сообщении.

В связи с этим обстоятельством расследование ранее возбужденного уголовного дела о разбое передано в СК, так как в действиях злоумышленников усматривается состав покушения на убийство. Прокуратура поставила ход расследования под контроль и потребовала возбудить уголовное дело и по покушению на убийство.

Ранее сообщалось, что на 15-й Парковой улице в квартиру 78-летнего москвича позвонила неизвестная девушка и попросила дать ей воды. Ничего не подозревающий мужчина впустил ее и предложил кофе, она согласилась. Когда хозяин ушел на кухню, чтобы поставить чайник, незнакомка открыла входную дверь, и в квартиру вошли двое мужчин, которые, угрожая ножом, связали пожилого мужчину скотчем и стали требовать деньги. Они нашли сбережения, 3,7 млн рублей, и скрылись. Позднее мужчину и женщину задержали, третьего соучастника ищут.