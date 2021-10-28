Жителя Смоленской области подозревают в нанесении побоев восьмилетнему сыну

ТАСС, 28 октября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Смоленской области, который подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию восьмилетнего сына, в том числе нанесении ему побоев. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, житель деревни Березино Руднянского района систематически наносил побои восьмилетнему сыну с 2018 по 2021 год. Он ненадлежащим образом исполнял обязанности по его воспитанию, причиняя психические и физические страдания. "Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в сообщении.