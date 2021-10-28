Член банды Басаева сбежал из психбольницы в Астрахани во время прогулки

АСТРАХАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Осужденный за бандитизм Магомед Алханов совершил побег из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки по дворику лечебного учреждения, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе УФСИН.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области 26 октября сообщила, что осужденный за бандитизм Алханов, проходящий лечение в психиатрической больнице Астрахани, сбежал из-под стражи. Имя и дата рождения сбежавшего совпадают с данными члена банды Басаева Магомеда Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году.

"Сбежавший из психиатрической больницы в Астрахани осужденный сделал это во время прогулки в прогулочном дворике, который находится на территории лечебного учреждения", - сказали в пресс-службе.

Астраханская полиция в четверг расширила проводимые мероприятия по поиску преступника, совершившего побег из-под стражи. На территории региона выставлены заградительные посты, увеличена численность личного состава, задействованного в обходе жилого сектора, производственных территорий, дачных массивов и сельскохозяйственных угодий, сообщили журналистам в пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Уточняется, что эксперты-криминалисты полиции приняли участие в дополнительном осмотре места происшествия с целью обнаружения и изучения объектов, важных для установления всех обстоятельств произошедшего. Участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы распространяют ориентировку среди населения. Госавтоинспекторы в ходе патрулирования и на временных постах производят досмотр личного, грузового и общественного транспорта.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по установлению места нахождения и задержанию преступника сотрудники полиции выявляют граждан, похожих по приметам на разыскиваемое лицо. Данные граждане могут доставляться в органы внутренних дел для установления личности и проверки на причастность к противоправной деятельности", - пояснили в пресс-службе, отметив, что все мероприятия проходят в тесном взаимодействии и участием всех правоохранительных структур региона.