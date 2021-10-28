Прокурор просит 10 месяцев колонии блогеру за провокационное фото на Красной площади

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Представитель гособвинения попросил приговорить к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского районного суда.

"Сегодня в мировом судебном участке № 370 состоялось заседание по делу Бобиева и Чистовой. Прокурор попросил для них по 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. Оглашение приговора состоится 29 октября.

Ранее блогер опубликовал в соцсетях провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция". Бобиев и Чистова были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности. Замоскворецкий суд признал их виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил административный арест на 10 суток со штрафом 5 тыс. рублей. Также суд решил выдворить блогера за пределы РФ. После задержания он публично извинился.

Позже в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Статья предусматривает наказание до 1 года лишения свободы.