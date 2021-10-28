В Ангарске задержали чиновника мэрии по подозрению в мошенничестве

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области задержали председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации города Ангарск, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Председатель КУМИ следователями СК задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2015 по 2016 год сотрудники КУМИ реализовывали мошенническую схему, которая предполагала незаконный переход права собственности муниципального имущества в интересах третьих лиц. Установлено, что председатель комитета был осведомлен об этой схеме. Он не предпринял никаких действий, чтобы пресечь преступления, а вступил в сговор с правонарушителями и содействовал мошенничеству.

В комитете проведены обыски, изъята документация. Устанавливаются все фигуранты, причастные к мошенничеству с муниципальным имуществом. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Иркутской области.

Имя задержанного следствие не раскрывает. На сайте Ангарска председателем КУМИ значится Константин Бондарчук.