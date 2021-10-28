Обвиняемый в мошенничестве челябинский бизнесмен лишен должности в общественной приемной

ЧЕЛЯБИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Уралспецмонтаж" Кумар Айткалиев (Челябинская область), которому на прошлой неделе предъявили обвинение в мошенничестве с бюджетными деньгами на сумму свыше 54 млн рублей, освобожден от должности руководителя общественной приемной губернатора региона в Трехгорном городском округе. Соответствующее распоряжение главы региона Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности руководителя общественной приемной губернатора Челябинской области в Трехгорном городском округе Айткалиева Кумара Темер-Болатовича", - сказано в распоряжении.

20 октября судом было удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании Айткалиеву меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что следственными органами СК РФ по Челябинской области генеральному директору "Уралспецмонтаж" предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. По данным следствия, в период с 2016 по 2020 год обвиняемым в органы федерального казначейства представлены фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. С помощью этих бумаг обвиняемый похитил более 54 млн рублей, чем нанес ущерб бюджету.