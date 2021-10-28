В Саратове арестовали водителя, сбившего насмерть двоих и скрывшегося с места ДТП

САРАТОВ, 28 октября. /ТАСС/. Суд арестовал водителя, сбившего на пешеходном переходе насмерть двух человек и скрывшегося с места ДТП в Саратове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД области.

Ранее ТАСС сообщал, что 26 октября в Саратове водитель допустил наезд на двух пешеходов, мужчину и женщину, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП от полученных травм они умерли на месте. Водитель Volkswagen Polo 1998 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством, нарушил правила проезда регулируемого пешеходного перехода. По версии следствия, на момент совершения ДТП подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В отношении 23-летнего ранее не судимого гражданина возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек"). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца" - говорится в распространенном сообщении.