Загрязнение почвы сточными водами на площади 25 тыс. кв. м произошло в Катайске

ТАСС, 28 октября. Прокуратура выявила нарушения экологического законодательства при эксплуатации очистных сооружений города Катайска Курганской области. "Водоканал" допустил разлив сточных вод и загрязнение почвы на площади более 25 тыс. кв. м, а также попадание сточных вод в реку Исеть. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения экологического законодательства при эксплуатации очистных сооружений города Катайска. Надзорными мероприятиями установлено, что ООО "Водоканал", осуществляющее эксплуатацию очистных сооружений канализации г. Катайска Курганской области, допустило разлив сточных вод на территорию, прилегающую к указанным очистным сооружениям, что привело к загрязнению почвы на общей площади более 25 тыс. кв. м. При этом вопреки требованиям экологического законодательства меры по устранению последствий загрязнения юридическим лицом не приняты, рекультивация нарушенных и загрязненных земель не проведена, восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, не обеспечено", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, сточные воды с этих очистных сооружений попадают в реку Исеть, оказывая негативное влияние на ее состояние. "Вместе с тем очистные сооружения не поставлены на государственный учет в уполномоченном органе власти в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Также ООО "Водоканал" не установлены аттестованные средства измерения объема сброса сточных вод в реку Исеть", - рассказали в пресс-службе.

В результате директору предприятия природоохранной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Вопрос взят прокуратурой на контроль.