Бывшие заключенные подали в СК шесть заявлений о пытках в саратовской ОТБ

САРАТОВ, 28 октября. /ТАСС/. Шестеро бывших заключенных подали в Следственный комитет на имя руководителя ведомства Александра Бастрыкина заявления о том, что они были подвергнуты пыткам в саратовской тюремной больнице, рассказала ТАСС адвокат заключенных Снежана Мунтян.

"По словам самих бывших осужденных, они составили шесть заявлений, заявления поданы почтой на имя Бастрыкина. Эти бывшие осужденные находятся на свободе. Остальные потенциальные потерпевшие отбывают наказание и, возможно, опасаются подавать такие заявления", - сказала собеседница агентства.

Ранее Мунтян сообщала, что пятеро из 14 потенциальных пострадавших отказались подавать заявления о пытках в тюремной больнице в Саратовской области из-за давления со стороны администраций колоний, в которых они в настоящий момент отбывают наказание.

В сентябре портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео.