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В мэрии Новочеркасска прошли обыски

По данным источника, следственные действия проводились в рамках дела о мошенничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в четверг провели обыски в администрации города Новочеркасска. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

"Обыски прошли в департаменте ЖКХ администрации города Новочеркасска в рамках возбуждения следственным управлением СК России уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что дело расследуется в настоящее время в отношении неустановленных представителей подрядных организаций, занимавшихся благоустройством парка по улице Мацоты в Новочеркасске.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по этой ситуации.

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