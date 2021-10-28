В мэрии Новочеркасска прошли обыски

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в четверг провели обыски в администрации города Новочеркасска. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

"Обыски прошли в департаменте ЖКХ администрации города Новочеркасска в рамках возбуждения следственным управлением СК России уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что дело расследуется в настоящее время в отношении неустановленных представителей подрядных организаций, занимавшихся благоустройством парка по улице Мацоты в Новочеркасске.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по этой ситуации.